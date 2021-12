Jogos Vorazes vai ter mais filmes

O que já era quase certo, foi confirmado de vez nesta terça-feira, 8. Em conferência em Nova Iorque, o vice-presidente da Lionsgate, distribuidora de "Jogos Vorazes", Michael Burns, confirmou que a saga se "manterá viva".

"A única coisa que as crianças dizem que sentiram falta (no início da saga) foi a ausência de arenas. Se voltarmos para trás, com certeza haveria várias arenas", disse Burns.

Isso mostra que os próximos filmes vão mostrar ações que se passam antes do início da saga de Katniss Everdeen, iniciada em Jogos Vorazes.

O diretor Francis Lawrence já disse que tem vontade de dirigir mais filmes, contanto que as histórias continuem a cargo da criadora da série de livros, Suzanne Collins (que já disse que, pelo menos na literatura, não haverá mais Jogos Vorazes.

