Jogos Vorazes: A Esperança - O Final ganha trailer completo

A Paris Filmes divulgou nesta quinta-feira, 23, o trailer completo de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final. Confira abaixo:

No final da saga, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) continua sua luta com a Capital, que ficou inconformada com o fato dela ter sobrevivido duas vezes aos jogos vorazes. A heroína está disposta a lutar em nome de sua causa e também por seus amigos e familiares.

O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 19 de novembro.

