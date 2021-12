Jogos Vorazes - A Esperança: O Final ganha teaser; assista

A Paris Filmes divulgou nesta quarta-feira, 8, um poster e um teaser de Jogos Vorazes - A Esperança: O Final, último longa-metragem da série que estreia nos cinemas de todo o Brasil em 19 de novembro. Assista abaixo:

Com a nação de Panem vivendo a guerra em grande escala, Katniss confronta o Presidente Snow (Donald Sutherland) nesse último episódio. Com a ajuda de seus melhores amigos - Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) e Peeta (Josh Hutcherson) - Katniss parte em uma missão com o grupo do Distrito 13, enquanto arriscam suas vidas para libertar os cidadãos de Panem e planejar a tentativa de assassinato do Presidente Snow, que está cada vez mais obcecado em destruí-la. As armadilhas mortais, inimigos e escolhas morais que aguardam por Katniss vão desafiá-la mais do que qualquer arena que ela tenha enfrentado nos Jogos Vorazes.

