"A gente imagina tantos filmes, faz tantos filmes na cabeça, mas os filmes que realizamos de fato são os que mais gostamos, porque se misturam com nossa vida". É assim que o cineasta baiano João Rodrigo Mattos vê o seu trabalho, o de fazer filmes possíveis e vivê-los durante o processo de produção.



Aos 39 anos, cerca de 15 deles dedicados exclusivamente ao audiovisual, encara com naturalidade o desafio de ser um cineasta no Brasil. Sabe que os filmes precisam de anos para acontecer, desde que são construídos no papel até chegarem um dia aos cinemas.

Seu primeiro longa-metragem, um documentário sobre o avô, o poeta e pensador português Agostinho da Silva, subintitulado de Um Pensamento Vivo, ficou pronto em 2006, após seis anos de maturação.

A obra fez carreira em festivais, circulou pelo mundo em circuitos fechados, mas não conseguiu espaço nas salas comerciais, esbarrando no gargalo da distribuição.

Somente na semana passada, depois de três anos de finalizado, conseguiu lançar o segundo filme nos cinemas, a sua primeira obra de ficção, Trampolim do Forte, que trata sobre meninos pobres, tentando viver a infância enquanto a vida lhes exige maturidade.

Veja primeiro trailer do filme Trampolim do Forte

João Carlos Sampaio João Rodrigo Mattos, o criador de ideias com imagens

Alemanha

"Depois da estreia no Festival do Rio (em 2010) ficamos um ano correndo festivais, até chegar ao circuito na Alemanha, na Feira do Livro de Frankfurt (no mês passado), com exibição garantida em 20 cidades por lá", comemora, sem esconder a satisfação de ter o filme em cartaz na Bahia.

João Rodrigo Mattos demonstra a paciência que a profissão pede e vai encontrando seus caminhos com os colegas da produtora DocDoma, segundo ele mesmo define, uma confraria, "um coletivo que há sete anos toca projetos na cidade".

Vê que seu ofício passa muito pela escrita: "Eu quero me dedicar cada vez mais aos roteiros, sinto um grande prazer nisto". Lembra que desde a infância gostava de desenhar, de "pensar com a imagem". Agora "coloco as ideias no papel", diz.

Ele assina o roteiro de Turma da Bossa, sobre a geração mais jovem dos "bossanovistas", filme do cineasta finlandês Mika Kaurismaki. Adaptou a peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, para o cinema (deve virar filme com a direção de Lázaro Ramos), além de estar com a mão na massa em projetos para TV com os atores Luiz Miranda e Zéo Britto.

Se escrever tem sido a porta para fazer filmes, Mattos diz que, beirando os 40 anos, chegou a hora de dar vazão às ideias que acredita, seja no cinema ou na TV.

"Para fazer cinema tem que gostar de gente", define, dizendo-se um realizador intuitivo, apaixonado pelo conceito de "um cinema humanista, que mostre os dois lados, o luminoso e o obscuro". Diz isto sem soar pretensioso e com uma convicção que nos faz torcer por ele em seu ofício.

adblock ativo