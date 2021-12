J.K. Rowling escreverá nova série de filmes

A Warner Bros. anunciou na semana passada uma parceria criativa expandida com a renomada autora de best-sellers, J.K. Rowling. No centro da parceria, está uma nova série de filmes do mundo de bruxas e magos de Rowling, inspirado no livro didático de Hogwarts, de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam e as aventuras do autor fictício do livro, Newt Scamander.

Animais Fantásticos e Onde Habitam será uma história original e marcará a estreia de Rowling como roteirista. O filme está previsto para ser o primeiro de uma nova série de filmes. Situada no mundo dos magos, a história contará com criaturas e personagens mágicas, algumas das quais serão familiares aos devotados fãs de Harry Potter. "Não é um prelúdio, nem uma sequência da série Harry Potter, mas sim uma extensão do mundo da magia", disse Rowling.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

