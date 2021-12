JK Rowling desmente produção de novos filmes de Harry Potter

Os fãs de Harry Potter não vão ver o bruxo no cinema como se especulava. Pelo menos não, por enquanto. O jornalista Jim Hill publicou que uma nova trilogia, baseada no livro "A Criança Amaldiçoada", será lançada nos cinemas em 2026, dois anos depois do último filme de "Animais Fantásticos e Onde Habitam".

Porém, na sexta-feira, 20, a própria autora desmentiu a história. "Eu sei que muitas pessoas estão procurando razões para se sentirem felizes hoje, mas não há NENHUMA VERDADE no rumor de que #CriançaAmaldiçoada virará uma trilogia de filmes", escreveu no Twitter.

