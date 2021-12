Jim Carrey fará sequência de Debi e Lóide

Jim Carrey disse ao site E! que a sequência do filme Debi e Lóide, produção de 1994 dos irmãos Farrelly, ainda não saiu do papel por questões administrativas e que não há data para começarem a gravar. "Eu estou pronto", disse ele. "Temos um roteiro. É divertido. Jeff [Daniels] e eu estamos prontos".

Segundo o ator, problemas administrativos estão impedindo o início das filmagens. "Os comitês que dão o sinal verde têm que ter as coisas do jeito deles". No início do ano, o diretor Peter Farrelly disse que gostaria de ter Channing Tatum e Emma Stone na sequência. "Seria ótimo. Seria incrível", disse Carrey sobre uma possível participação da dupla.

