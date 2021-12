Jennifer Lawrence quer dar pausa na carreira

Jennifer Lawrence, que virou uma das queridinhas de Hollywood, decidiu que vai dar uma pausa na carreira.

Aos 23 anos, a atriz já é vencedora do Oscar de melhor atriz em 2013 por seu papel em O Lado Bom da Vida e é uma das indicadas ao prêmio este ano por sua atuação em Trapaça. Ela concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Jennifer quer ficar longe das novas produções por pelo menos um ano. A informação foi divulgada pelo produtor Harvey Weinstein ao jornal britânico The Sun.



"Tem sido intenso e ela merece um descanso", declarou Weinstein.

Nos dois últimos anos, a atriz emendou Jogos Vorazes, O Lado Bom da Vida, A Última Casa da Rua, The Devil You Know, Jogos Vorazes: Em Chamas e Trapaça.

Além disso, já existem mais quatro filmes em pós-produção com Jennifer no elenco. Ela estreia em breve em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, começará a gravar Serena e as duas últimas partes da saga Jogos Vorazes.

