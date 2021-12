Jennifer Lawrence descarta voltar a estrelar "Jogos Vorazes"

Depois de alguns anos se dedicando a Katniss Everdeen, personagem que interpreta na saga "Jogos Vorazes", parece que Jennifer Lawrence não quer mais saber de trancinhas no cabelo e arco e flecha na mão.

Em entrevista à revista Variety, a atriz de 25 anos, protagonista dos quatro filmes da franquia, disse que não se interessa mais em fazer parte do projeto. "Não estaria envolvida. Acho que preciso deixar o corpo esfriar, na minha opinião", disse J.Law.

Depois de se tornar uma das franquias que mais faturou nos últimos 10 anos - cerca de R$ 11 bilhões -, o vice-presidente da Lionsgate, Michael Burns, anunciou na semana passada que pretende dar sequência à produção ou fazer novas versões.

"A única coisa que as crianças dizem que sentiram falta (no início da saga) foi a ausência de arenas. Se voltarmos para trás, com certeza haveria várias arenas", disse o vice-presidente.

adblock ativo