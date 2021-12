Jason Bourne está de volta em ótimo filme de ação

Em 2007, chegava aos cinemas O Ultimato Bourne, encerrando a trilogia Bourne iniciada em 2002. Matt Damon, que interpretava o protagonista, era categórico ao afirmar que não havia a necessidade de fazer um novo filme, a menos que achasse o roteiro perfeito - e fosse dirigido por Paul Greengrass, que comandou o segundo, Supremacia Bourne, e o terceiro.

Baseada em um livro de Robert Ludlum, a trilogia fez tanto sucesso que influenciou até os filmes de James Bond da era Daniel Craig.

Hoje, nove anos depois e um quarto filme - o fraquíssimo O Legado Bourne (2012), protagonizado por Jeremy Renner -, a dupla está de volta com Jason Bourne, já em cartaz nos cinemas baianos.

Bom, o roteiro não é lá muito perfeito, mas consegue manter o padrão Bourne em alto nível - vamos esquecer O Legado, ok?

Trama simples

Após descobrir seu verdadeiro nome e revelar ao mundo a operação secreta da CIA, Blackbiar, Bourne (Damon) vive de lutas clandestinas ao redor do mundo.

Na Grécia, Nicky Parsons (Julia Stiles), ex-agente da Operação Treadstone - que transformou Bourne em assassino -, hackeia a CIA, descobre informações sobre uma nova operação e a morte do pai dele, Richard Webb. Ela então vai atrás de Bourne.

Já nos Estados Unidos, a agente Heather Lee (Alicia Vikander) rastreia a conversa entre os dois e, com a ajuda do diretor da CIA Robert Dewey (Tommy Lee Jones), começa novamente uma caçada para tentar impedir que Bourne exponha ao mundo uma nova operação e descubra a verdade sobre o pai.

Para isso, contam com a ajuda do assassino Asset (Vicent Cassel) em um excitante jogo de gato e rato nos 123 angustiantes minutos do longa.

Greengrass é o cara

Apesar dos méritos de Doug Liman, que fez um excelente trabalho na direção de Identidade Bourne (2002), foi Paul Greengrass que elevou o nível da franquia a partir do segundo filme.

Ele é o grande responsável pela qualidade do filme, já que, além de dirigir, também escreveu o roteiro e criou a história ao lado de Christopher Rouse, estreante na função. É verdade que a estrutura é muito semelhante a Supremacia Bourne, mas isso não diminui os méritos.

Greengrass mostra completo domínio e comanda a ação com pouco CGI (com o uso da tela verde, que deixa a imagem mais artificial), investindo em cenas rodadas em locações reais - como as ruas de Atenas, na Grécia, e de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Jason Bourne mantém as belas coreografias de lutas da franquia e mostra perseguições de carros insanas que chegam perto das vistas em Mad Max: Estrada da Fúria (2015), de George Miller. Ou seja, são de tirar o fôlego.

Elenco reforçado

Além de ter um Matt Damon mais maduro e completamente à vontade como Bourne, o longa ganhou com a adição da excelente Alicia Vinkander, Oscar de atriz coadjuvante por A Garota Dinamarquesa. Ela interpreta uma personagem chave que evolui durante a projeção. Os veteranos Tommy Lee Jones e Vicente Cassel também se destacam.

O estúdio Universal já anunciou querer mais filmes de Bourne com Greengrass e Damon. Resta convencê-los e manter a qualidade com mais uma ótima história.

