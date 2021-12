Jar Jar Binks é inspirado no Pateta, revela George Lucas

O criador de "Star Wars", George Lucas, revelou nesta sexta-feira, 14, que para criar Jar Jar Binks - o personagem mais criticado de toda a saga - se inspirou no Pateta, o simpático e desajeitado cachorro da Disney.

"Vou lhes contar um segredo: Jar Jar Binks é inspirado no Pateta", o amigo do rato Mickey, declarou o mítico diretor, provocando risadas e aplausos no centro de convenções de Anaheim (Califórnia), onde acontece o salão D23, organizado pela Disney para seus fãs e para a imprensa.

Jar Jar Binks - que aparece em "A ameaça fantasma" e em "O Ataque dos Clones" - é um dos personagens mais detestados pela maioria dos fãs de "Star Wars".

"Amo o Pateta", insistiu o diretor, também criador da saga "Indiana Jones" e que vendeu sua produtora Lucasfilm à Disney por 4 bilhões de dólares.

A multinacional prepara agora o sétimo filme da saga, "O despertar da força", que estreia em 18 de dezembro. Os fãs do D23 puderam ver algumas imagens exclusivas, como a de Kylo Ren (Adam Driver), um dos novos vilões da epopeia futurista, sozinho em um bosque, exibindo sua cruciforme espada de luz.

"Muito do que faço é inspirado na Disney", assegurou George Lucas ao receber o prêmio Disney Legend Award, em honra a sua colaboração de décadas com a gigante americana do entretenimento.

