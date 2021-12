Janis traça a trajetória da eterna voz feminina do rock

Das vozes mais potentes do cenário musical, a trajetória da mítica Janis Joplin é retratada no documentário Janis: Little Girl Blue. O subtítulo remete a uma das músicas gravadas pela cantora norte-americana que viveu intensamente a vida, tornando-se um ícone musical reconhecido mundialmente.

Cantora de personalidade forte, sua vida foi marcada também pela solidão e tristeza. Não é à toa que sua música, tão próxima do rock 'n' roll, é também associada ao blues e ao jazz, marca das inúmeras influências musicais que ela teve na vida.

Utilizando de farto material de arquivo e de depoimentos dos familiares e amigos mais próximos, o filme ainda conta com um conteúdo riquíssimo: as cartas que Janis escreveu para os pais, amigos e alguns companheiros. Ali ela registra com doçura suas conquistas no cenário musical, os amores que conquistou pelo caminho, mas também suas dúvidas e pesares, narradas pela voz amena de Cat Power.

Está ali o retrato da garota atrevida e deslocada em uma sociedade que exigia das moças recato e "bons costumes". Janis nasceu em uma conservadora cidade do interior do Texas, e quis ganhar o mundo vivendo da música, algo que não estava nos planos de seus pais.

A fama lhe cobrou um preço alto. Sempre muito perto das drogas e da bebida, nunca conseguiu se livrar da influência do vício. Morreu de uma overdose de heroína e álcool quando tinha apenas 27 anos.

Beatnik no Brasil

De todo esse rico material de arquivo que o filme apresenta, destaque para algumas imagens da passagem de Janis pelo Brasil no final dos anos 1960. A cantora chegou aqui para uma espécie de tratamento longe das drogas. Passou pelo Carnaval do Rio de Janeiro e viajou pelo Norte do país como uma beatnik em busca de aventura.

Janis nasceu para ser rebelde, para mostrar que as mulheres podiam, sim, ocupar a posição de ícone do rock. As imagens dela no palco são as mais marcantes do filme, retrato da intérprete elétrica tomada como que por um transe hipnótico quando cantava e levava a plateia junto com ela.

