Jane Fonda e Lily Tomlin se reencontram em comédia

A atriz Jane Fonda irá se reencontrar com Lily Tomlin, sua colega de elenco na série "Nine to Five", em uma nova comédia do canal on-line Netflix sobre duas esposas abandonadas que precisam recomeçar a vida já na casa dos 1970 anos. "Grace and Frankie" mostra as duas personagens desenvolvendo um relacionamento depois que seus maridos se apaixonam um pelo outro.

A estreia do seriado vem a calhar nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte começou a ouvir os argumentos de um caso histórico que pode abrir caminho para a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país.

Na terça-feira (28), o tribunal ouviu argumentos sobre restrições às uniões gays nos Estados de Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee. Tanto defensores quanto adversários se manifestavam do lado de fora.

"Nós duas temos amigos que se assumiram e... estão lidando com esse tema do casamento homossexual, então pareceu apropriado e em boa hora que nossa série toque no assunto", disse Jane durante a estreia da atração, na quarta.

"Para nós, ela trata de mulheres mais velhas e de como lidam com reviravoltas enormes e o caos e a tragédia em suas vidas quando lhes puxam o tapete... elas acham que foram expostas, mas foram expostas à chance de uma nova vida", disse.

"É incrível como nos encaixamos no noticiário tão bem. Acho que ninguém planejou isso", afirmou Lily. A série da mesma criadora de "Friends", Marta Kauffman, estreia no Netflix em 8 de maio.

adblock ativo