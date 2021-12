James McAvoy raspa a cabeça para novo "X-Men"

O ator James McAvoy, que faz o professor Xavier na fase jovem da franquia "X-Men", finalmente raspou a cabeça para novo filme da série. A imagem foi postada pelo diretor Bryan Singer, em seu perfil no Instagram.

No cinema, a figura do sábio professor e pai dos mutantes é lembrada pela figura do ator Patrick Stewart (careca) devido as primeiras adaptações - "X-Men - O Filme" (2000) e "X-Men 2" (2003).

Porém, nos dois últimos filmes da franquia ("Primeira Classe" e "Dias de um Futuro Esquecido"), a trama voltou aos anos 60, período da Guerra Fria, e o jovem Xavier passou a ser interpretado por James McAvoy, ainda cabeludo. No primeiro deles, ainda é possível conhecer o acidente que deixou o professor paraplégico.

"X-Men: Apocalypse", que tem os anos 80 como cenário, tem estreia prevista para maio de 2016. A trama representa a renovação total do elenco de mutantes, com exceção do Wolverine, personagem de Hugh Jackman.

#Xavier reborn (in process ) #jamesmcavoy #XMEN #XMenApocalypse @xmenmovies Uma foto publicada por Bryan Singer (@bryanjaysinger) em Mai 8, 2015 às 5:16 PDT

