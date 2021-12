James Earl Jones e Donald Glover vão protagonizar O Rei Leão

O diretor Jon Favreau divulgou na noite de sexta-feira, 19, os nomes dos protagonistas da versão live action de O Rei Leão. James Earl Jones e Donald Glover vão interpretar o vilão Mufasa e Simba, respectivamente.

Na versão animada de 94, Jones já havia dublado Mufasa, o vilão que mata o pai de Simba para assumir o trono. Donaldo Glover está em alta após a série Atlanta, pela qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática, e por ser Lando Calrissian no filme Han Solo: A Star Wars Story.

O Rei Leão de 94 foi um dos maiores sucessos da Disney. A animação recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu em duas categorias: Melhor Canção Original ("Can You Feel The Love Tonight") e Melhor Trilha Sonora.

adblock ativo