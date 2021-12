James Cameron vai ao fundo do mar em 'Deepsea Challenge 3D'

O diretor vencedor do Oscar James Cameron mergulhou nas maiores profundezas do planeta e realizou um sonho de infância em "Deepsea Challenge 3D", documentário que o acompanha em um mergulho solo recordista no fundo do oceano.

Apertado dentro da minúscula cápsula de um submarino de mergulho vertical, o diretor dos filmes de maior bilheteria de Hollywood, "Avatar" e "Titanic", mergulhou 10.908 metros na Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra, no Oceano Pacífico.

"A curiosidade é a coisa mais importante da minha vida", disse Cameron, de 59 anos, cuja equipe de especialistas criou e construiu o equipamento para mergulhar, tirar fotos de suas criaturas fascinantes e coletar amostras para os cientistas.

"Parte disso, para mim, é a empolgação da engenharia da coisa, parte disso é a empolgação de ir em pessoa ver algo que sei que nenhum ser humano já viu", declarou ele em Nova York após a exibição do filme, que estreia nos cinemas norte-americanos na sexta-feira.

O mergulho de 2012 foi o ponto mais alto de um projeto de sete anos. Cameron admitiu nervosismo, mas assim que se viu fechado na cápsula e o submarino de 7,3 metros de comprimento submergiu nas águas escuras e revoltas em plena noite, a emoção predominante foi a empolgação.

Mesmo assim, em certo momento da descida de duas horas e meia, Cameron disse ter pensado: "Esta pode ter sido a ideia mais estúpida que já tive".

