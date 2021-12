James Cameron parabeniza Marvel por 'Vingadores' ultrapassar 'Titanic'

Que Vingadores: Ultimato é sucesso não é novidade. Só no primeiro fim de semana de estreia, o filme da Marvel bateu recorde de bilheteria com arrecadação mundial de US$ 1,2 bilhão. Até o início de maio, foram mais de US$ 2 bilhões, superando longas-metragens como Titanic e Avatar.

Esses dois filmes foram dirigidos por James Cameron e o diretor fez questão de reconhecer publicamente o sucesso da saga de heróis de Ultimato. Em uma publicação no Instagram, ele parabenizou o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e o time da empresa.

"Um iceberg afundou o verdadeiro Titanic. Isso levou os Vingadores a afundar meu Titanic. Todos aqui da Lightstorm Entertainment saúdam sua incrível conquista. Vocês mostraram que a indústria cinematográfica não está apenas viva e bem, está maior do que nunca", escreveu Cameron.

O diretor publicou uma foto em que o símbolo dos Vingadores aparece como se fosse um iceberg. Junto, uma imagem do navio Titanic está afundando ao colidir com o obstáculo.

adblock ativo