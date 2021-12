James Bond será homenageado no Oscar deste ano

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas fará um tributo a franquia 007 no Oscar 2013 devido ao seu aniversário de 50 anos. A premiação ocorrerá em 24 de fevereiro de 2013.

"Estamos muito felizes de incluir na cerimônia uma sequência especial para homenagear os filmes de Bond no seu aniversário de 50 anos", disseram os produtores Craig Zadan e Neil Meron em comunicado.



O último filme da franquia, "007 - Operação Skyfall", já soma mais de US$ 293 milhões em bilheterias nos EUA, e se tornou a maior arrecadação da franquia. Em todo o mundo, o filme se tornou a maior arrecadação da história da Sony Pictures, com US$ 1 bilhão. O recorde anterior do estúdio foi com Homem-Aranha 3, de Sam Raimi, que fez US$ 890 milhões.

