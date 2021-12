James Bond se questionará sobre rumos da vida em Spectre

Diretor do novo filme de James Bond, o britânico Sam Mendes afirmou em um vídeo divulgado no Youtube que em "Spectre", o agente 007 se questionará sobre a própria vida e que rumo deverá seguir.

No fim do clipe, que alterna entre cenas dos bastidores da filmagem e uma rápida entrevista com o cineasta, Mendes diz que James Bond se perguntará se vale a pena continuar com a vida que levou até agora.

"O espectador terá que ir ao cinema e assistir o filme para ver o que Bond decidirá", afirmou.

Esta é a segunda vez que Sam Mendes dirige um filme do agente 007, novamente interpretado por Daniel Craig. A primeira foi em 2012, com "007 - Operação Skyfall".

"A razão pela qual estou fazendo outro filme de Bond é a mesma pela qual fiz antes, a história que há por trás dela", explicou Mendes no vídeo.

O diretor disse que em "Spectre" os companheiros de Bond, Ralph Phiennes (no papel do chefe "M"), Naomie Harris (como a secretária Moneypenny) e Ben Whishaw (como "Q", criador de equipamentos tecnológicos), ajudarão o agente e "colocarão suas vidas em risco por ele".

O novo filme também conta com Christoph Waltz, Monica Bellucci, Andrew Scott e Lea Seydoux. A estreia no Brasil está prevista para o dia 29 de outubro.

