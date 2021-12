Além de ser um clássico da literatura infantojuvenil, também passível de ser lido através de simbologias complexas que tanto conquistaram adultos, a história de Alice no País das Maravilhas era um prato cheio para as invencionices do cinema de Tim Burton.

Rafael Carvalho l Especial para A TARDE James Bobin traz as aventuras de Alice Através do Espelho

O filme anterior, no entanto, tinha algo de enfadonho e arrastado. Agora, chega aos cinemas a continuação com Alice Através do Espelho, dessa vez dirigido pelo pouco conhecido James Bobin, cineasta que comandou recentemente os filmes d'Os Muppets.

A opção, dessa vez, foi apostar numa trama mais aventuresca e com mais energia. O resultado é surpreendentemente satisfatório pela maneira como tudo se desenrola com ritmo envolvente, sem apelar para grandes interpretações simbólicas.

Adaptação livre

O autor do livro original, Lewis Carroll, também escreveu a continuação depois do sucesso da história. No entanto, grande parte dos acontecimentos desse segundo livro já havia sido utilizada no filme anterior.

Então, a roteirista Linda Woolverton aproveitou para dar asas à imaginação e injetou mais diversão descompromissada nesse novo enredo. Alice (Mia Wasikowska) surge mais crescida e uma grande aventureira, capitã de um navio onde enfrenta os maiores perigos ao mar.

Ela volta a sua terra natal em busca de apoio para continuar suas jornadas, mas vai ser tragada de volta ao mundo mágico que ela tão bem conhece. Isso porque o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) está à beira da morte e precisa de sua ajuda. Depois de uma espécie de surto psicótico ao se dar conta da morte trágica de todos de sua família, algo nebuloso em sua memória.

Viagem no tempo

A história envolve viagem no tempo e questões relacionadas ao destino e momentos chaves da vida. Para ajudar seu antigo amigo, Alice rouba a CronoEsfera que lhe permite viajar até o passado.

Seu objetivo é tentar evitar a morte dos pais e irmãos do Chapeleiro, causada pela ira da Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter), quando ela era ainda apenas a filha mimada da família real, também em conflito com a irmã, a futura Rainha Branca (Anne Hathaway).

O próprio Tempo surge como personagem fundamental na história, vivido pelo comediante Sacha Baron Cohen. Aliás, um dos momentos mais engraçados do filme é quando lançam piadas relacionadas a esse personagem, do tipo "o Tempo voa", ou "Tempo é dinheiro".

Maravilhas visuais

É claro que o universo mágico de Wonderland é de encher os olhos. O que havia de excesso no filme anterior, ganhou nuances mais equilibradas e bem utilizadas na sequência, certamente porque agora o tom se mostra um tanto mais sombrio por conta do tema da morte.

O filme também não decepciona aqueles que esperam pelo deleite visual extravagante, dos efeitos especiais aos figurinos e maquiagem, superestilizados, que tão bem caracterizam os personagens e os ambientes da história.

Talvez a parte final da trama peque pelas várias reviravoltas, com apelo mais rocambolesco. As próprias idas e vindas no tempo acabam por se tornar cansativas.

Mas no final valem mais pela diversão e senso de fantasia em certo sentido até mais comportado. Não deixa de ser um tipo de adaptação voltada puramente ao entretenimento, que não terá dificuldades para encontrar o seu público.

