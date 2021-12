Jake Gyllenhaal vai estrelar adaptação do game The Division

A Ubisoft Motion Pictures anunciou nesta terça-feira, 2, a produção do filme "The Division", baseado no game homônimo. Jake Gyllenhaal (Marcados para Morrer, O Abutre e Nocaute) e Jessica Chastain (Perdido em Marte) vão estrelar o filme.

"Estamos muito empolgados por trabalhar com a Jessica e o Jake, dois dos atores mais talentosos de Hollywood, e com uma equipe de colaboradores incrível e criativa que nos ajudará a levar Tom Clancy's The Division para as telonas", disse Gerard Guillemot, diretor executivo da Ubisoft Motion Pictures. "A escolha por Jake e Jessica faz parte de nossa filosofia de trabalhar próximos de grandes talentos desde o início dos projetos para construir filmes de alta qualidade", acrescentou Matt Phelps, vice-presidente da Ubisoft Motion Pictures.

No game The Division, um agente altamente capacitado que é convocado às pressas para restaurar a ordem na cidade de Nova York logo após uma pandemia devastar o local. Conforme explora Manhattan, ele encontrará e enfrentará facções inimigas que tentam tirar proveito desse momento caótico.

