IV Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste começa nesta quinta

A 4ª edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste começa nesta quinta-feira, 1º, em formato online por causa da pandemia da Covid-19. A mostra conta com mais de 40 filmes em sua programação, com produções de todos os estados da região Nordeste, e, desta vez, não tem caráter competitivo.

A MostraCCN, que vai até o dia 10 de abril, tem curtas e longas-metragens que compõe esta edição, e estão divididos em 10 programas, sendo que cada programa carrega um recorte com filmes que dialogam entre si desde por temáticas ou por conceitos estéticos em suas propostas. Além da exibição de filmes, outras atividades fazem parte da programação do evento.

No primeiro dia, a Masterclass com o cineasta e pesquisador Marcelo Ikeda com mediação do jornalista João Paulo Barreto sobre a produção cinematográfica contemporânea do Nordeste. Também ocorrerá na mostra os seminários: “Walter da Silveira: O Pensamento Crítico Cinematográfico como defesa do Cinema Brasileiro”, com a pesquisadora e professora do curso de cinema da UFRB Cyntia Nogueira e o crítico de cinema João Paulo Barreto. Outro seminário que faz parte da programação é” Caixa d'água, quilombo é esse? e a importância da memória para a reconstrução da imagem do povo preto?", com as cineastas Everlane Moraes e Luciana Oliveira.

A mostra também ofertará curso, oficinas e consultoria ligadas a área cinematográfica. O curso "Introdução à cinefilia: pensamento crítico e curadoria" será aplicado pelo crítico de cinema Adolfo Gomes. Já a artista visual e cineasta Lia Letícia ficará à frente da oficina de Videoarte. E pela primeira vez a mostra oferece consultoria de roteiro para curta-metragem tendo a cineasta Ceci Alves como mentora. É possível assistir aos filmes e conferir toda a programação no site oficial da Mostra.

A IV Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

