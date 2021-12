"Isolados" apresenta roteiro óbvio e atuações fracas

É sempre louvável quando o cinema nacional se arrisca em um gênero pouco explorado no País, como é o caso do suspense. Como quase tudo que é novo, é possível um ou outro escorregão até encontrar o acerto. E "Isolados", que já está em cartaz, é o perfeito exemplar do que não se deve fazer nas próximas tentativas.

O casal Lauro (Bruno Gagliasso) e Renata (Regiane Alves) vai para uma região isolada no Rio de Janeiro. No caminho, ele descobre que assassinos em série estão agindo na região.



Como Renata "é muito impressionável" - algo repetido algumas vezes para deixar bem claro que isso é importante -, Lauro decide não contar para ela. Essa omissão vai custar o sossego - e a paciência de quem assistir - nos intermináveis 90 minutos de projeção.



Óbvio



O filme, dirigido por Tomas Portella (do fraco "Qualquer Gato Vira-Lata"), tem um ritmo propositadamente lento, para criar o clima de suspense - e uma região serrana e isolada, por si só, já é capaz disso.



O roteiro de Mariana Vielmond (Giovanni Improtta) se preocupa mais em criar distrações do que mostrar uma coesão. Distrações essas bem óbvias, como sons em lugares aparentemente vazios e aparições surpresas.



As poucas informações sobre quem são Lauro e Renata, que aparecem em flashbacks dispensáveis, deveriam ajudar a trama, mas só a deixa mais confusa. Tudo em busca do "final surpreendente".

Atores sem inspiração



Bruno Gagliasso e Regiane Alves não têm química em cena. As atuações deles comprometem o projeto, assim como a dos outros intérpretes dos poucos personagens da trama.



Em diversos momentos de "Isolados", se tem a impressão de estar assistindo a um filme realizado por estudantes.

E pensar que o longa é vendido como um suspense "tipo" "O Sexto Sentido", "A Ilha do Medo" e "O Bebê de Rosemary". Um sacrilégio.

