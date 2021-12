Irmã Dulce: Relato factual e reverente

A ideia de equilíbrio norteia a produção de Irmã Dulce, filme que estreia primeiro no Norte e Nordeste, na próxima quinta-feira, 13, para depois ganhar as demais regiões do país, a partir de 27 de novembro. No material divulgado para a imprensa, o diretor Vicente Amorim diz que "a personagem é sempre a mesma", embora três atrizes interpretem a freira baiana.

Filmado em abril e maio deste ano em Salvador, contando com muitos atores baianos no elenco, o filme exigiu um esforço de Bianca Comparato e Regina Braga, que passaram dias convivendo com as freiras do Convento do Desterro e tiveram mesmo que dormir no claustro.

Bianca, na pele da religiosa na juventude, concorda com Vicente Amorim: "Somos dois corpos com uma só alma", diz citando uma frase de Regina Braga, que vive Irmã Dulce na velhice.

Mas o resultado é um tanto desigual: o que sobra em Bianca, delineando as características físicas de Irmã Dulce, seu gesto e o tipo mignon, falta a Regina, uma atriz que compõe uma personalidade de mergulho e entrega espiritual à personagem.

E isto pode ser um problema, já que o que conta para o público, em boa parte, é a aproximação física do ator com a pessoa retratada.

Garoto

A narrativa vai se fiando com a simplicidade característica do 'anjo bom da Bahia' e encontra uma espécie de síntese dos deserdados na figura do menino João (Lisandro Oliveira/Amaurih Oliveira), abandonado na porta do Convento Santo Antônio, que acompanha a trajetória da freira através dos anos.

Irmã Dulce persegue os caminhos da freira baiana dos anos 20, quando criança, interpretada por Sophia Brachmans, até 1980, ano em que o papa João Paulo II esteve pela primeira vez em Salvador.

A menos que se destinasse a construir um painel denso e criativo sobre a Salvador do período retratado, o filme teria como escapar da reverência pura.

Em se tratando de cinebiografia, porém, isto não é atributo exclusivo do filme de Vicente Amorim. Foi assim com Cazuza, Zezé Di Camargo e Luciano, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha e Tim Maia, tomando-se alguns exemplos, apenas, do cinema brasileiro.

A imagem

Com Irmã Dulce há o agravante de ser uma personalidade - além de cultuada com extrema veneração - agora prestes a ser santificada, que se consagrou ao defender os pobres, não obstante a saúde precária, o corpo frágil, a estatura pequena.

Faz sentido, portanto, compor um traçado apenas seguro e factual em torno de sua imagem.

