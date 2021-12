Invocação do Mal 2 mantém em alta o espírito do terror

Após o primeiro Invocação do Mal, James Wan está de volta à frente dessa segunda investida na franquia que tanto fez sucesso junto aos fãs do terror. A escolha é acertadíssima, pois o diretor mantém na linha a atmosfera de medo no novo filme.

Invocação do Mal 2 consegue sustentar muito bem um ritmo progressivo de tensão, marca do ótimo primeiro filme, ainda que seja um tanto mais longo. Mas nunca se mostra enfadonho, vide os muitos sustos que tomam os espectadores de surpresa.

O casal Warren, Lorraine (Vera Farmiga) e Ed (Patrick Wilson), famosos demonologistas na vida real, quer dar um tempo nos casos que investiga, mas é atraído por uma misteriosa ocorrência longe de solo americano.

Mudança de ares

Eles são chamados para ajudar a família Hodgson, em Londres, formada pela mãe e os quatro filhos que enfrentam estranhas manifestações sobrenaturais na velha casa onde moram.

Somos transportados para a sociedade inglesa da década de 1970, mas continuam lá os mesmos elementos costumeiros: casa mal assombrada, uma família de muitas crianças perseguida por espíritos perturbadores e a tentativa de possessão de uma das filhas dos Hodgson.

Ambos os filmes remetem ao melhor da tradição do terror clássico americano, sem querer reinventar ou inovar o gênero, mas potencializando-o. Wan entende muito bem a arquitetura da tensão e do medo que pode ser inspirado no espectador através de artifícios simples.

Durante parte da primeira metade do filme o diretor trabalha muito bem o não-visível, o pavor que se esconde num carrinho que anda só ou em uma poltrona que insiste em balançar sozinha.

No entanto, logo as forças do mal mostram sua cara e passam a aterrorizar os personagens frontalmente. São espíritos maléficos que têm relação com o passado de Lorraine e seus dons mediúnicos, algo que também mexe com a protagonista e sua relação com Ed.

Em um momento em que as continuações de filme de terror são cada vez mais descartáveis, Invocação do Mal 2 prova que é possível continuar na trilha do bom cinema de horror tradicional, apostando na luta contra as força demoníacas.

adblock ativo