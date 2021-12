Foi divulgado nesta quinta-feira, 7, o trailer de "Invocação do Mal 2", sequência do sucesso de 2013 que agradou público e crítica, faturando US$ 320 milhões. A história vai trazer de volta os demonologistas Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) tentando entender a atividade paranormal de duas irmãs na Inglaterra, entre 1977 e 1979, que ficou conhecida como Enfield Poltergeist.

Invocação do Mal 2 ganha seu primeiro, e assustador, trailer

"Invocação do Mal 2" está previsto para estrear no Brasil no dia 9 de junho.

