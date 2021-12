Inscrições para o CachoeiraDoc encerram nesta quarta

Encerram nesta quarta-feira, 20, as inscrições para a Mostra Competitiva do VI CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira, que acontece entre 1º e 7 de setembro, no Cine-teatro Cachoeirano (antigo Glória) e no Centro de Artes Humanidades e Letras da UFRB, na cidade de Cachoeira, localizada a 110 km de Salvador.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada inteiramente online no site www.cachoeiradoc.com.br. Os participantes devem enviar um link do documentário, hospedado em sites que compartilhem vídeos em formato digital, e o login e senha, caso necessário. Serão aceitos curtas, médias e longas-metragens finalizados a partir de 2014 e em qualquer formato. Os documentários devem ser produzidos no Brasil ou ter uma coprodução brasileira.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@cachoeiradoc.com.br.

adblock ativo