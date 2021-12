Inscrições abertas para o I Festival Mimoso de Cinema

Poucos são os festivais e mostras de cinema que acontecem fora da capital ou da região litorânea no Estado da Bahia. Este ano, mais um evento desponta no cenário baiano: o Festival Mimoso de Cinema, que irá acontecer, entre 2 e 6 de maio, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado.

As incrições foram abertas nesta segunda, 9, e vão até dia 31 de janeiro. São válidos filmes feitos em todo o país com duração máxima de 30 minutos, finalizados a partir de janeiro de 2016 e de todos os gêneros. Duas mostras irão compor o festival: um que valoriza as produções feitas na Bahia e outra de abrangência nacional.

Além da programação fílmica, o festival promete realizar atividades de formação e oficinas voltadas para estudantes de escolas do município, realizadores de audiovisual, outros artistas e demais interessados.

Antes de ser batizada de Luís Eduardo Magalhães, a cidade chamava-se Mimoso do Oeste, daí o nome do festival. “Gosto de pensar a cidade do ponto de vista do que ela poderia ter se tornado e não do que ela é hoje. Batizar o festival de Mimoso é mais que preservar nossa história, mas exercitar o pensamento a respeito das relações de afeto, permanência, identidade cultural, responsabilidade social e ambiental”, avalia o coordenador geral do evento, Michel Santos.

O regulamento e o link para inscrição podem ser acessados no site www.festivalmimoso.com.br.

adblock ativo