Inscrições abertas para o Festival CineFuturo

O CineFuturo, um dos principais festivais baianos de cinema, que ocorre entre os dias 26 e 31 de maio, no Teatro Castro Alves e na Sala Walter da Silveira, abre inscrições e apresenta programação ampla. Em sua nona edição, dessa vez, o evento homenageia o cineasta italiano Frederico Fellini.

Mesas de discussão sobre o cinema, mostras de curtas e de produções internacionais são algumas das atividades que estão na programação do festival. Dessa forma, o evento mantém a marca de não apenas exibir filmes em competição, mas também de debater e pensar a sétima arte.

Alguns temas serão discutidos no evento, a partir da relação com o cinema, como o erotismo e o ativismo político - esse último característico de parte do cinema latino-americano em diferentes períodos. Além disso, o cinema argentino vai ser tema de debate no festival pela elevada produção de bons filmes nas últimas décadas, que firmou o país como um polo cinematográfico de ponta.

Fellini e Shakespeare, dois artistas que serão referenciados no evento, irão ter atividades específicas sobre as suas obras. O primeiro tem durante o festival uma Mostra Retrospectiva na Sala Walter da Silveira e uma mesa de discussão no Teatro Castro Alves (TCA) no dia 26, às 10h.

Já o escritor inglês, criador de narrativas clássicas, adaptadas tanto para o teatro quanto para o cinema, terá as suas obras que viraram filmes sendo exibidas e discutidas em mesa também no TCA, no dia 27, às 10h.

Inscreva-se aqui no Festival CineFuturo.

