Ingrid Guimarães volta à comédia em De Pernas pro Ar 2

Em De Pernas Pro Ar (2010), a workaholic Alice é demitida e abandonada pelo marido. Decide então se associar a uma amiga para, juntas, administrarem um sex-shop falido, que se transforma em uma grande empresa. Com tanto sucesso, Alice tem um surto ao tentar dar conta da família e dos negócios em De Pernas pro Ar 2, que estreia nos cinemas na próxima sexta-feira, 28, e ainda tem no elenco Maria Paula, Bruno Garcia e Eriberto Leão.

"Esse filme fala para as mulheres da minha geração, que têm que cuidar da família, do trabalho e do prazer.", explica Ingrid Guimarães, que não esperava o sucesso do primeiro filme - um dos mais vistos em 2011. "Era a minha primeira protagonista no cinema. Como era um tema delicado, achei que fosse atingir uma parcela de mulheres da minha idade. Mas foi visto por todas as idades e classes sociais", diz.

Fã de Woody Allen, Ingrid realizou um sonho ao filmar De Pernas pro Ar 2 nas ruas de Nova York, cidade americana que ainda faz parte de uma recordação da adolescência: foi a primeira viagem que fez com os pais, quando tinha 15 anos. "A cidade faz parte da história do filme. Passei por todos os pontos importantes", diz a atriz, que se prepara agora para estrelar O Mundo Quebrado, longa no qual vai interpretar uma personagem dramática.

O diretor Roberto Santucci, que dirigiu De Pernas Pro Ar, volta ao comando da sequência. A história, que traz como tema como lidar com o sucesso, o atraiu. "A gente tem essa idéia de que, quando ficamos ricas, tudo é fácil, é bonito. Não é bem assim. Temos que administrar o sucesso.", diz.

No segundo trabalho com Ingrid Guimarães, ele não poupou elogios. "Ela é uma excelente atriz. O cinema é muito intenso, trabalhamos sob muita pressão. Ali, a gente conhece muito bem as pessoas. Ela foi superpositiva para o filme.", afirma Santucci.

Além de dirigir De Pernas pro Ar, ele também comandou o longa Até que a Sorte nos Separe, filme nacional mais visto em 2012. O segredo do sucesso? "Dar a sorte de trabalhar com gente talentosa e criar um clima de harmonia, no qual todo mundo pode contribuir de maneira organizada, com tranquilidade.", dá a receita.

Santucci já está montando o próximo filme, Dia dos Namorados, que conta com Heloísa Perissé e Daniel Boaventura no elenco e tem estreia prevista para abril de 2013.

