Umas das adaptações mais esperadas das histórias em quadrinhos da Marvel Studios, o filme "Vingadores: Era de Ultron" terá a venda de ingressos antecipada nos cinemas da rede UCI Orient.

Apesar do filme estrear nas telonas no mês de abril, os fãs da série de super-heróis já podem garantir a entrada para as sessões da primeira semana de exibição, ou ainda para a pré-estreia marcada para acontecer na quarta-feira, 22.

Os ingressos estão à venda na bilheteria e nos terminais de atendimento dos cinemas UCI Orient Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi), UCI Orient Shopping Barra e UCI Orient Paralela.



Confira o trailer do filme:

Da redação Ingressos para "Vingadores: Era de Ultron" têm pré-venda

adblock ativo