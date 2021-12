A partir desta segunda-feira, 28, os fãs de Star Wars já podem garantir os ingressos para a pré-estreia de "Rogue One - Uma História Star Wars" nas bilheterias da rede UCI Orient (Shoppings da Bahia, Barra e Paralela). As sessões serão às 00h01 da quinta-feira, 15 de dezembro, todas no formato 3D.

A trama, que se passa entre os episódios III e IV, mostra um grupo de heróis improváveis que se une em uma missão para roubar os planos da Estrela da Morte, a maior arma de destruição do Império. Esse evento, fundamental na linha do tempo de Star Wars, une pessoas comuns que escolhem realizar coisas extraordinárias, tornando-se parte de algo muito maior.

No elenco, Felicitty Jones, indicada ao Oscar por seu papel em "A Teoria de Tudo", Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn e Donnie Yen. A direção é de Gareth Edwards ("Godzilla").

Da redação Ingressos para novo Star Wars começam a ser vendidos na 2ª

adblock ativo