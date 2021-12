Incêndio no set de "Transformers 4" atinge casa centenária

Um incêndio durante as gravações do filme "Transformers 4", no Texas, nos EUA, danificou uma casa de 100 anos. De acordo com o site TMZ, autoridades locais suspeitam que o fogo tenha sido provocado pelos efeitos especiais usados no filme. As chamas começaram no sótão do imóvel centenário e equipes de emergência conseguiram conter o incêndio antes que o resto da casa fosse atingida.

Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos, nem a identificação da vítima. O incêndio no set do filme é considerado acidental.

Após o problema, o imóvel foi devolvido para o proprietário.

