Imprensa britânica critica vilão de 007, mas aprova filme

A imprensa britânica já divulgou as primeiras críticas do filme "007 Contra Spectre", que estreia no Brasil no dia 5 de novembro. Em Londres, a première acontece nesta segunda-feira, 26. O longa é o segundo do diretor Sam Mendes e o último de Daniel Craig no papel de James Bond.

Com uma avaliação geral positiva, a produção foi criticada pelo seu ritmo agitado e confuso. "Na tentativa de fazer muito, acabaram perdendo o foco", disse Tom Huddleston, da revista "Time Out". Segundo ele, apesar da boa atuação de Christoph Waltz, o vilão Franz Oberhauser não convence, e aparece mais cômico do que assustador.

O jornal Daily Mail publicou, em crítica de Brian Viner, que "007 recupera seu melhor instinto assassino e glamouroso". O crítico destaca a confusão da narrativa em 2h30 de filme, sendo este o mais longo da franquia.

Já o crítico Robbie Collin, do "The Telegraph", diz que filme é "a mais pura extravagância de Sam Mendes. Uma combinação de cenas de tirar o fôlego com os fantasmas do passado de 007".

O filme

Na 24ª aventura do espião inglês nos cinemas, James Bond (Daniel Craig) recebe uma mensagem críptica do seu passado, que o coloca na trilha de uma organização sinistra.

Enquanto M (Ralph Fiennes) enfrenta forças políticas para manter o Serviço Secreto na ativa, Bond investiga pistas que escondem uma terrível verdade por trás da Spectre.

O elenco ainda conta com Léa Seydoux (Madeleine Swann), Monica Bellucci (Lucia Sciarra) e Christoph Waltz (Oberhauser).

Confira o trailer

