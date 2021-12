IMDB divulga lista dos melhores filmes dos últimos 25 anos

Para celebrar os 25 anos no último sábado, 17, o IMDB (Internet Movie Database) divulgou a lista dos 25 melhores filmes de cada ano desde 1990, quando surgiu. O critério foi a nota dada pelos usuários do site - que já ultrapassa 250 milhões de pessoas.

Dentre as curiosidades, a trilogia O Senhor dos Anéis levou o melhor em 2001 (A Sociedade do Anel), 2002 (As Duas Torres) e 2003 (O Retorno do Rei). Dentre os diretores, Christopher Nolan foi o maioral, com cinco filmes entre os melhores: Amnésia, Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interestelar.

Confira a lista:

2014: Interestelar

2013: O Lobo de Wall Street

2012: Django Livre

2011: Intocáveis

2010: A Origem

2009: Bastardos Inglórios

2008: Batman, o Cavaleiro das Trevas

2007: Na Natureza Selvagem

2006: Os Infiltrados

2005: Batman Begins

2004: Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças

2003: O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

2002: O Senhor dos Anéis: As Duas Torres

2001: O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

2000: Memento

1999: Clube da Luta

1998: O Resgate do Soldado Ryan

1997: A Vida é Bela

1996: Fargo

1995: Se7en

1994: Um Sonho de Liberdade

1993: A lista de Schindler

1992: Cães de Aluguel

1991: O Silêncio dos Inocentes

1990: Os Bons Companheiros

adblock ativo