Ian McKellen vai interpretar Sherlock Holmes no cinema

O ator Ian McKellen vai protagonizar o próximo filme com o detetive Sherlock Holmes, A Slight Trick of the Mind, adaptação de um romance homônimo escrito por Mitch Cullin em 2006. O diretor será Bill Condon (Amanhecer).

Ian, que tem 74 anos, vai dar vida a um Sherlock Holmes de 93 anos, já aposentado, vivendo na zona rural sem a mesma memória de antigamente. O doutor Watson também não estará mais com ele. Holmes, que vive com uma dona de casa e o filho dela, começa a contar as histórias dele para o garoto antes que esqueça completamente tudo o que viveu.

Ainda não há uma data para a estreia.

adblock ativo