Hugh Jackman terá personagem envelhecido em 'Wolverine 3'

As gravações para o novo Wolverine 3 já estão em fase de finalização e conta com algumas novidades. Uma delas é que no filme o ator Hugh Jackman, intérprete do protagonista Logan (Wolverine), aparecerá mais velho e viverá como um alcoólatra.

O diretor da trama James Mangold, publicou no seu Twitter uma foto do roteiro, onde são reveladas informações sobre o filme.

No início do documento, ele conta que "as lutas que serão exibidas no filme serão realista e cheias de consequências. As pessoas vão se machucar ou morrer quando os problemas caírem sobre elas... Se alguém em nossa história tem a infelicidade de cair de um telhado ou de uma janela, eles não vão saltar. Eles vão morrer".

Ele ainda revela que "Wolverine está mais velho e vive como um alcoólatra porque seus poderes de cura estão desaparecendo, então ele está em um estado constante de dor", completou.

Segundo James, há possibilidade do filme ser nomeado de 'Logan'.

