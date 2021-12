Hugh Jackman será o Barba Negra em novo ''Peter Pan''

O ator australiano Hugh Jackman interpretará o pirata Barba Negra na nova versão de Peter Pan, dirigida por Joe Wright, informou nesta sexta-feira o estúdio Warner Bros.

"Hugh Jackman sempre faz interpretações indeléveis que ficam na memória do espectador", disse Greg Silverman, presidente de produção mundial do estúdio. "Sabemos que criará um Barba Negra com uma presença poderosa nesta aventura original sobre Peter Pan", acrescentou.

Jackman encarnará o vilão desta nova versão da história criada J.M. Barrie sobre a criança que não queria crescer, adaptada para o cinema várias vezes, a mais famosa delas dirigida por Steven Spielberg (Capitão Gancho, com Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts).

"Há uma razão pela qual Hugh é tão conhecido e querido no mundo todo. Não tem freio em sua dedicação a cada papel e estamos encantados de voltar a trabalhar com ele", se derramou em elogios Sue Kroll, presidente da distribuição internacional da Warner Bros, com que o ator trabalhou recentemente em Os Suspeitos.

Jackman, conhecido principalmente por interpretar Wolverine, acaba de concluir as filmagens de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, mais uma longa da multimilionária franquia da Marvel, a sexta vez que dá vida ao mal humorado herói de garras afiadas.

Wright dirigirá esta versão ainda sem título de Peter Pan com roteiro de Jason Fuchs (A Era do Gelo 4). O filme estreará em 17 de julho de 2015.

