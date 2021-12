Depois de um primeiro filme-solo do mutante ruim e um segundo longa melhor, Hugh Jackman quer atingir a perfeição em "Wolverine 3". " O negócio é, já contei isso para todos, é o meu último filme e quero que seja perfeito, então no momento em que souber que está perfeito, pronto, começaremos a filmar", disse, em entrevista no Festival de Sundance, onde promove o filme "Eddie The Eagle".

Segundo o ator, o roteiro já está praticamente pronto, mas ainda não há uma data para começar as filmagens. "Wolverine 3" está previsto para estrear em 2017.

