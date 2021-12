Hugh Jackman divulga 1ª foto do último filme de Wolverine

O ator Hugh Jackman presenteou os fãs com um aperetivo do terceiro filme solo de Wolverine, um dos principais personagens dos X-Mens. Pelo Twitter, ele divulgou a primeira foto do mutante e enfatizou que essa será a última vez que vestirá as garras para dar vida ao personagem James "Logan" Howlett.

My last time putting on the claws. What do you want to see happen? 50 words or less. I'll read as many as I can. pic.twitter.com/ksA1Gii5tf — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 julho 2015



O terceiro filme solo do héroi pode ainda contar com a participação de Patrick Stewart, no papel de Professor Xavier.

Sob o comando do diretor James Mangold, responsável pelas produções "X-Men Origens: Wolverine" e "Wolverine: Imortal", e roteiro de Michael Green, "Wolverine 3" tem estreia prevista para 2 de março de 2017, nos Estados Unidos. Antes disso, Hugh Jackman estará em "X-Men: Apocalypse", com lançamento marcado para maio de 2016 no Brasil.

adblock ativo