"Horas Decisivas" ganha trailer nacional; assista

O longa "Horas Decisivas" (The Finest Hours) ganhou trailer legendado para o Brasil. Com Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger e John Ortiz no elenco, o filme é baseado em fatos reais sobre o resgate de um pequeno barco após a colisão de dois navios petroleiros em 1952.

A história é baseada no livro homônimo de 2009, escrito por Casey Sherman e Michael J. Tougias.

"Horas Decisivas" deve chega aos cinemas brasileiros dia 4 de fevereiro de 2016.



Assista ao trailer:

