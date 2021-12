Homem-Formiga reúne elenco "novato" em filmes de heróis

Depois do estrondoso sucesso de Guardiões da Galáxia, a Marvel decidiu apostar em outro super-herói do segundo escalão da editora para arrecadar mais alguns milhões de dólares pelo mundo. E, pelo que se vê em Homem-Formiga, o personagem tem tudo para se tornar uma nova franquia de sucesso - e já está garantido em Capitão América: Guerra Civil (2016) e Os Vingadores: Guerra Infinita (2018).

O longa-metragem conta a história do ladrão Scott Lang (Paul Rudd), que acaba de sair da prisão. Ele quer ter uma vida normal e voltar a ter contato com a filha.

Enquanto isso, Hank Pym (Michael Douglas), quer proteger o segredo capaz de reduzir um ser humano ao tamanho de uma formiga - e que, se cair em mãos erradas, pode causar desastres. Confiante nas capacidades de Lang, que foi preso após invadir um complicado sistema de segurança, Pym lhe dá o uniforme do Homem-Formiga para, juntos, sabotarem os planos de Darren Cross (Corey Stoll), o Jaqueta Amarela.

Elenco estreia na "área"

O grande acerto dos produtores foi a escolha do elenco, formado por atores que nunca participaram de filmes de super-heróis antes. O carismático Paul Rudd, que costuma aparecer em comédias como O Virgem de 40 Anos, em papéis secundários, tem a chance de mostrar toda sua versatilidade. E ele é quem melhor define o longa. "Essencialmente, este é um filme de assalto e se você olhar para a estrutura de um filme de assalto, há sempre alguns testes e algumas falhas nesses testes. Quando conversávamos sobre qual seria um bom teste, nós estávamos brincando e pensando, 'Meu Deus, e se ele competir com um Vingador?'. Nos parece que será uma boa maneira de incorporar o universo [da Marvel] neste filme", disse em entrevista ao The Hollywood Reporter - e já deixando escapar que um integrante do supertime de heróis faz uma participação especial.

Michael Douglas é o nome de peso do longa. Acostumado a participar de tramas sérias, fazer longas de super-heróis é uma novidade nos 50 anos de carreira. "Nunca fiz essa coisa de tela verde ou efeitos especiais e nunca tinha lidado com o sigilo que existe no mundo da Marvel. Foi uma experiência totalmente nova e eu adorei", afirmou.

Ele admitiu que não era fã de história em quadrinhos, mas se encantou quando recebeu da Marvel livros de capa dura com as histórias do Homem-Formiga. "Ler os livros de fato me ajudou a ter uma ideia melhor de Hank Pym e do incrível legado dos gibis da Marvel", revelou.

Douglas também disse que ganhou moral com os filhos trabalhando em um filme de super-heróis. "Para eles eu não tinha feito nenhum filme. Dois Oscars nada significavam. Agora eu sou legal. Esta é a primeira vez que eu ouvi meus filhos dizerem, 'Podemos ir à pré-estreia?'. E eles vão", brincou.

O filme ainda conta com dois atores de séries de sucesso: Corey Stoll, de House of Cards, e Evageline Lily, de Lost. "A Marvel nunca perde o foco sobre o fato de que é um filme de super-herói e que eles fazem você rir, se divertir e não deixam você esquecer que tudo isso é só muita diversão", sintetizou Lily.

