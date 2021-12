'Homem-Aranha no Aranhaverso' nas plataformas de on demand

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, já está disponível nas plataformas de on demand Now, Google Play, Looke, Telefônica. Vencedor do Oscar 2019 de melhor animação, filme traz um novo Aranha, que é Miles, um garoto negro do Brooklyn, cujo pai é policial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

