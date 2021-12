Hollywood prepara nova versão do histórico "Nosferatu"

A companhia Studio 8, dirigida pelo bem-sucedido executivo Jeff Robinov, prepara uma nova versão do histórico filme de terror "Nosferatu", de 1922, que será dirigida e escrita por Robert Eggers, uma das últimas revelações do Festival de Sundance.

O blog "Deadline" informou nesta terça-feira que o projeto será uma "adaptação visceral" do famoso filme mudo de F.W. Murnau, protagonizado por Max Schreck em 1922, e devolverá à grande tela todo o folclore em torno do mundo dos vampiros.

Jay Van Hoy e Lars Knudsen, através de sua empresa Parts and Labor, serão os produtores do longa-metragem.

A Studio 8 passou os últimos meses fechando um acordo pelos direitos do filme.

Robinov, que foi decisivo para o sucesso de filmes como "Batman: O Cavaleiro das Trevas", "Se Beber, Não Case!", "A Origem", "Argo" e "Gravidade", conseguiu arrecadar um capital de US$ 1 bilhão para que sua empresa gere até seis projetos por ano, que serão distribuídos pela Sony Pictures.

Um desses trabalhos é "Billy Lynn's Long Halftime Walk", com Ang Lee como diretor.

Eggers, que triunfou no Festival de Sundance com "The Witch" e obteve o prêmio de melhor diretor da mostra competitiva, também fechou recentemente sua participação na obra de ambiente medieval "The Knight", na qual Van Hoy e Knudsen também serão os produtores.

