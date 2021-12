Hollywood investe cada vez mais nas sequências de sucessos

"Homem-Aranha", "X-Men", "Transformers", "Planeta dos Macacos": a bilheteria de verão nos Estados Unidos foi dominada por filmes de franquias já conhecidas, demonstrando que os estúdios preferem evitar os riscos e apostar cada vez mais nas sequências.

"São como redes de segurança para estúdios e investidores, já que estes filmes são os que conseguem as maiores bilheterias", explica à AFP Jeff Bock, porta-voz da Exhibitor Relations, empresa especializada na arrecadação dos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

"Sete dos dez filmes com maior arrecadação neste ano são sequências", destaca Bock, que cita como exemplos "Capitão América 2: O Soldado Invernal", que conseguiu US$ 715 milhões em todo o mundo, "O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro", com US$ 710 milhões, "Anjos da Lei 2", com quase US$ 300 milhões, e "Como Treinar Seu Dragão 2", com US$ 465 milhões.

Este tipo de filme geralmente é lançado nos Estados Unidos no período que vai do início do verão (por volta de junho, no hemisfério Norte) até um pouco antes do começo do outono (setembro), quando as produções que almejam indicações ao Oscar começam a chegar às salas de cinema.

A tendência de apresentar novas aventuras de um filme que já fez grande sucesso não é nova. Franquias como "James Bond", "Superman", "Star Wars", "Star Trek", "Rocky", "Exterminador do Futuro" ou "Harry Potter" comprovam o sucesso da estratégia.

Mas o fenômeno ganhou força nos últimos anos.

"Isto aconteceu nos últimos anos e continuará ocorrendo. Basta observar o calendário de estreias: sequências, sequências e mais sequências", afirma Bock.

Na sexta-feira entra em cartaz nos Estados Unidos (dia 14 no Brasil) "As Tartarugas Ninja", mais uma adaptação do desenho para o cinema, e, nas próximas semanas, estreiam "Os Mercenários 3" e "Sin City: A Dama Fatal".

Medo da criatividade

"As continuações economizam muito dinheiro dos estúdios em termos de promoção, e é mais fácil fechar múltiplos contratos com empresas interessadas em um mesmo produto", explica o porta-voz da Exhibitor Relations.

"É um setor tão competitivo, que os estúdios pensam que, com as sequências, as pessoas já sabem do que se tratam os filmes", afirma Glenn Williamson, professor de cinema na Universidade Ucla.

O porta-voz da Disney, Olivier Margerie, destaca que, às vezes, a decisão de produzir uma continuação é tomada com bastante antecedência, sem o estúdio saber se o primeiro filme fará sucesso. "A produção de 'Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate' começou quando o primeiro 'Aviões' ainda não havia estreado, o que foi uma aposta financeira".

Em alguns casos, a aposta resulta em fracasso, como aconteceu com "Os Caça-Fantasmas 2" (1989), "Gremlins 2 - A Nova Geração" (1990), "O Exorcista 2" (1977), "Bruxa de Blair 2 - O Livro das Sombras" (2000) ou "Instinto Selvagem 2" (2006), mas os estúdios conseguem administrar cada vez melhor a fórmula do sucesso.

"Em geral, são uma garantia de sucesso, por isto vemos tantas em Hollywood", afirma Bock. Ele também ressalta que o orçamento deste tipo de longa-metragem é cada vez maior.

Já Williamson considera que o fim das sequências chegará quando o modelo for esgotado, "quando um estúdio não souber como continuar atualizando a ideia inicial". O professor concorda que o vício nas continuações pode provocar uma certa preguiça dos estúdios, que teriam medo de assumir riscos criativos. Para ele, o sucesso das sequências em grandes mercados como China, Rússia e Índia é um motivo para que os estúdios prossigam por este caminho.

adblock ativo