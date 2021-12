Hollywood elege os 100 melhores filmes da história

"O Poderoso Chefão" (1972) é o melhor filme de todos os tempos. A afirmação reflete a opinião de atores, diretores, roteiristas e outros profissionais de Hollywood em uma pesquisa feita pela revista especializada em cinema "Hollywood Reporter".

A revista distribuiu um questionário a importantes estúdios, agências e produtoras da indústria cinematográfica, pedindo que profissionais elegessem seus cinco filmes preferidos. No ranking final, o clássico de Francis Ford Coppola sobre a máfia americana é seguido por "O Mágico de Oz" (1939), "Cidadão Kane" (1941), "Um Sonho de Liberdade" (1994) e "Pulp Fiction" (1994).

Segundo a reportagem, embora haja diversas listas divulgadas na internet frequentemente, esta é a primeira feita pela própria indústria do entretenimento. Nem todos, porém, aderiram à ideia.

"Para mim, isso é o equivalente a ter uma embalagem gigante de Doritos sabor nachos e só poder comer cinco deles", disse Vince Gilligan, criador da série "Breaking Bad", que apesar da declaração acabou escolhendo cinco longas.

Além de Gilligan, participaram do júri da lista o executivo chefe dos estúdios Fox, Jim Gianopulos, o presidente da Disney, Alan Horn, o diretor Gary Ross ("Jogos Vorazes"), o produtor Frank Marshall ("De Volta para o Futuro") e o cineasta John Singleton ("Shaft"), entre outros.

De acordo com a revista, o resultado final trouxe algumas surpresas, como o fato de haver mais filmes comerciais do que se esperava, e a ausência de clássicos como o italiano "A Doce Vida" (1960), de Federico Fellini (1920-1993), o francês "Os Incompreendidos" (1959), de François Truffaut (1932-1984), e a comédia americana "Em Busca do Ouro" (1925), escrita, dirigida e estrelada por Charles Chaplin (1889-1977).

A reportagem ainda destaca certas tendências: diretores, roteiristas e agentes, no geral, elegeram "O Poderoso Chefão" como o melhor filme. Já diretores de fotografia preferem "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), enquanto os advogados da indústria, em sua maioria, gostam de "Um Sonho de Liberdade" (1994).

A lista completa foi divulgada na edição de junho da revista e pode ser vista aqui.

