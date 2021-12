Histórias de malandragem inspiram o longa Os Penetras

O inseguro Beto (Eduardo Sterblitch) vai ao Rio de Janeiro para tentar reatar com a namorada. Com a recusa dela em recebê-lo, decide cometer o suicídio. É salvo então pelo trambiqueiro Marco Polo (Marcelo Adnet), que, vendo o dinheiro de Beto decide ajudá-lo a reconquistar Laura. A partir daí, muita confusão vai acontecer no réveillon do Rio de Janeiro em Os Penetras, longa que estreia nos cinemas nesta sexta-feira, 30.

A ideia de fazer Os Penetras surgiu de conversas do diretor Andrucha Waddinton com amigos e histórias ouvidas em táxis, bares e ruas fluminenses. "O filme é a história da malandragem carioca", afirma. Mais conhecido por filmes densos, como A Casa de Areia e Lope, Andrucha resolveu tirar da gaveta o roteiro, que seria filmado em 2006, e chamar os atores Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch para estrelarem a empreitada.

A partir daí, foram cinco meses de ensaios e ajustes no roteiro, escrito por Marcelo Vindicato (O Palhaço), e que ainda teve as colaborações da dupla protagonista, de Fernanda Torres, esposa de Andrucha, e de Renê Belmonte (Se eu Fosse Você). Grande parte dos improvisos foram inseridos neste período. "Pegamos o melhor do melhor e colocamos no roteiro final. Mas, durante as filmagens, ainda surgiram novas situações. Eles são muito bons.", elogia Andrucha. As gravações aconteceram entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, inclusive na noite de Réveillon, nas ruas do Rio de Janeiro.

Conhecidos por serem comediantes de sucesso na MTV e no programa Pânico na Band, Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch mostram um outro lado no longa: o de atores dramáticos. "O trabalho deles na comédia é espetacular, mas buscamos sair desse registro já conhecido. Eles são dois atores incríveis", destaca Waddinton.

O desejo de trabalhar com Andrucha foi um dos pontos que pesou na decisão de Marcelo Adnet em fazer Os Penetras. "Ele ouve muito o elenco e acata as sugestões. Não é nem um pouco mão de ferro. Sempre estava disposto a ouvir as nossas propostas malucas", ressalta. O personagem do ator é um garanhão, nada parecido com os tipos que interpreta no canal MTV. "Fazer papéis diferentes do que a gente faz é bom para a gente se supreender", diz.

Estreando no cinema, Eduardo Sterblitch se envolveu com a simplicidade da história. "Gosto de comédias simples, que conseguem aproveitar os detalhes para fazer rir", conta. Apesar de ser o primeiro filme, o ator não teve muita dificuldade em se adaptar. "Acompanhava tanto os bastidores do cinema, que fui me preparando para fazê-lo", ressalta, confessando que a experiência o deixou ainda mais apaixonado pela sétima arte.

Novos projetos - Após o lançamento de Os Penetras, Andrucha vai conferir a reação do público para avaliar se vale a pena apostar em uma possível continuação. Enquanto isso, desenvolve dois projetos para o cinema: a adaptação do livro Nação Criola, do angolano José Eduardo Agualusa, e um filme de terror escrito por Fernanda Torres chamado Juízo Final.

Marcelo Adnet tem o desejo de fazer pelo menos um filme por ano. "O maior desafio é escolher o projeto certo, mas o cinema brasileiro está em um momento bem legal", destaca. Já Eduardo está concentrado mais no trabalho diário no Pânico na Band. "Tenho tanto trabalho que não penso muito nisso, mas só vou aceitar fazer um filme que eu goste", afirma.

Uma coisa é certa, os dois querem voltar a trabalhar juntos. O respeito que tinham profissionalmente um pelo outro se tornou amizade. "Vamos fazer muita coisa junto porque a gente se gosta.", promete Adnet.

<VIDEO ID=1294277/>

adblock ativo