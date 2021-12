História frouxa prejudica Animais Fantásticos e Onde Habitam

Adaptar uma enciclopédia de seres estranhos para o cinema não é tarefa fácil. E, pelo que se vê no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, nem a própria autora, J.K. Rowling - criadora de Harry Potter - foi capaz de dar uma trama sólida para sua criação.

A história se passa 70 anos antes das aventuras de Harry Potter e começa quando o bruxo magizoologista inglês Newt Scamander (Eddie Redmayne) chega em Nova Iorque com uma maleta repleta dos animais fantásticos do título.

O problema começa quando alguns escapam e uma ameaça paira sobre a cidade americana, fazendo com que os bruxos dos Estados Unidos acreditem que Newt seja o culpado.

Para tentar se livrar, Newt vai contar com a ajuda de Porpentina (Katherine Waterston) e o não-mágico (ou trouxa, para os bruxos ingleses) Jacob Kowalski (Dan Fogler) - o personagem mais divertido do longa.

Trama frouxa

Baseado no livro homônimo, escrito por J.K. Rowling sob o pseudônimo de Newt Scamander, o filme tem como grande problema servir claramente apenas como a introdução de uma história maior e, por isso, apresenta um fiapo de trama - com personagens rasos e esquecíveis. Há lembranças com filmes como "Homens de Preto" e até "Ghostbusters".

O vilão, interpretado por Colin Farrell - em ótima participação -, está longe de representar um perigo real. O bom ator Eddie Redmayne entrega um Newt cheio de trejeitos que lembram a atuação dele como Stephen Hawking, que lhe rendeu o Oscar. Nem tampouco Katherine ajuda como a improvável parceira dele.

O diretor David Yates, que conhece bem o universo, pois dirigiu os quatro últimos filmes de Harry Potter, continua hábil em contar histórias, mas é prejudicado por uma fotografia muito escura, mesmo em momentos que deveriam ser coloridos - como o mundo onde vivem os animais fantásticos, completamente subutilizados na trama e, quando aparecem, roubam a cena.

Os fãs mais ardorosos de Harry Potter vão gostar de retornar ao universo do bruxinho, mesmo que sem o mesmo encanto. E o retorno não vai parar por aí. Animais Fantásticos ainda terá mais quatro sequências. Haja criatividade para J.K. Rowling.

adblock ativo