História de amor entre duas mulheres ganha Palma de Ouro

Derivado de uma história em quadrinhos centrada na paixão entre duas mulheres, "La vie d'Adèle - Chapitre 1 et 2" garantiu ao cineasta franco-tunisiano Abdellatif Kechiche a Palma de Ouro no encerramento do 66° Festival de Cannes, na noite deste domingo, 26, no balneário francês.

Já respeitado antes por filmes como "O segredo do grão" (2007), o diretor de 52 anos, radicado na França desde os seis, era conhecido como um porta-voz dos imigrantes de regiões africanas no Velho Mundo. Laureado ainda em Cannes com o prêmio da crítica, votado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematografica (Fipresci), Kechiche mudou seu estilo ao narrar, em uma produção francesa, uma romântica saga sobre uma adolescente apaixonada por uma artista plástica lésbica.

No momento em que a Europa (assim como todo o planeta) discute a legalização da união civil entre homossexuais, a vitoria de Kechiche, com suas tórridas cenas de sexo, soou como um recado político do júri presidido pelo diretor americano Steven Spielberg.

"Sei que estamos vivendo um momento de transformação cultural em que as questões da afirmação gay alcançaram uma dimensão politica forte. Mas embora eu defenda a importância de toda e qualquer forma de liberdade, não foi a dimensão politizada das relações homossexuais o que me levou a narrar a vida de Adèle. Eu fiz esse filme pela chance de compartilhar com as pessoas uma historia de amor magnífica", explicou Kechiche, que é solteiro e nunca fala de sua vida pesoal.

Ao fim da cerimônia de premiação, apresentada pela atriz Audrey Tautou, os jurados deixaram claro: o que guiou a escolha da Palma dourada de 2013 não foi o tema, nem gestos politizados. Parceiro de Spielberg no júri, o diretor romeno Cristian Mungiu deixou claro que "Kechiche se impôs por sua verdade e sua habilidade de fugir dos limites regulares do que se faz no cinema".

A única exigência de Spielberg foi que os nomes das duas protagonistas de Kechiche, as atrizes Adèle Exarchopoulos, de 19 anos, e Léa Seydoux, de 27, fossem citados no palco. "Era importante a inclusão das duas na menção da Palma, porque se a escolha das atrizes fosse diferente, haveria algo fora do centro", disse Spielberg.

Spielberg enalteceu "La vie d'Adèle - Chapitre 1 et 2", com suas 2h55m de duração, pelo realismo com que Kechiche aborda o prazer em seu diálogo com a graphic novel "Le bleu est une couleur chaude", da quadrinista francesa Julie Maroh.

Os números no titulo ("capítulos um e dois" em uma tradução livre) fazem referência ao desejo do diretor de dar continuidade futuramente à trajetória de Adèle, xara de sua interpéte, Adèle Exarchopoulos.

"A maior delícia de se fazer cinema é descobrir até onde um personagem pode ir. Por isso eu já imaginei novos capítulos para a vida de Adèle", diz Kechiche, que exibiu o filme em Cannes sem créditos, como se ainda não estivesse finalizado, por uma opção estética de obra em construção.

"Sei que nem sempre a busca autoral fala a mesma língua do mercado, mas eu não pretendo cortar ou modificar o filme para ser exibido no exterior, principalmente em relação às cenas de sexo". No longa, Adèle aprece na tela com cerca de 15 anos. A personagem avança até a idade adulta, quando se torna professora do ensino fundamental.

