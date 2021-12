História de "A Cor do Som" vai virar filme

A história da banda A Cor do Som vai ser levada ao cinema. O documentário, já aprovado pela Ancine e em fase de captação de recursos, foi idealizado pela jornalista Zuleica Andrade (Zuca) e pela produtora Domínio Público, de Reinofy Duarte. É a própria Zuca, profissional de televisão experiente, quem vai dirigir o longa-metragem, em parceria com o cineasta Rodrigo Luna.

A ideia, segundo ela, é mostrar a trajetória da banda, surgida em meados dos anos 1970, que logo ganhou destaque no cenário da música brasileira. Além de contar a história do grupo, de seus músicos e suas influências, O Som da Cor terá jam sessions com outros nomes da MPB que tiveram importância na sonoridade da banda, que gravou 12 LPs de sucesso. Sua formação tinha Armandinho (guitarra), Dadi (contrabaixo), Mu Carvalho (teclados), Gustavo Schroeter(bateria) e Ary Dias (percussão). A ideia é que o filme seja rodado ainda neste primeiro semestre.

